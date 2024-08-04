Şanlıurfaspor, Bolu'daki kamp çalışmasını tamamlandı

1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaptığı kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki günlük iznin ardından sezonun ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kampa girecek.

Açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki kampta sarı-yeşilli futbolcuların yoğun çalıştığı belirtildi.

Şanlıurfa ekibi, Bolu'daki kamp süresince 4 hazırlık maçı oynadı, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.