Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2024 12:11
  • Giriş: 01.10.2024 12:11
  • Güncelleme: 01.10.2024 12:11
Kaynak: AA
Şanlıurfaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı

1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligin 4. haftasında sahasında oynadığı Bandırmaspor'u 3-2 yenen Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki maçlarda galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon oynadığı 7 maçın 2'sini kazanan sarı-yeşilli ekip, 4 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Şanlıurfaspor, bu sezonki ilk beraberliğini ise dün golsüz berabere kaldığı Kocaelispor maçında aldı.

Sarı-yeşilli ekip, bu periyotta kalesinde 13 gol gördü, 7 kez de rakip ağları havalandırdı.

Şanlıurfaspor, ligin 8. haftasında ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

BirGün'e Abone Ol