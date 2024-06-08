Şanlıurfaspor'da genel kurul ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un olağan kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Şanlıurfaspor Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şanlıurfaspor Tesisleri’ndeki genel kurulun 15 Haziran Cumartesi gününe ertelenmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kongrede bir liste hazırlanmamasının takım adına kötü olduğunu anlatan Yükselir, "Rakip takımlar, hoca ve oyuncu transferi çalışmalarını yaparken bizim kongrede bir yönetim listesinin çıkmaması tüm taraftarları üzmüştür. Kentin ileri gelenlerinin buluşarak güçlü bir liste oluşturup takımı sıkıntılı durumdan kurtarmaları lazım." dedi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un olağan genel kurulu, 15 Haziran Perşembe günü çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.