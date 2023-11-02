Şanlıurfaspor, Sakaryaspor galibiyetiyle çıkış arıyor

Trendyol 1. Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra 3 puana hasret kaldı.

Ligde oynadığı son 8 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 4 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.

İrfan Buz yönetiminde oynadığı 3 maçtan da galip gelemeyen Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatına son vermek için Sakaryaspor maçına çıkacak.