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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını kutladı:

Ajans Haberleri
  • 20.10.2024 14:56
  • Giriş: 20.10.2024 14:56
  • Güncelleme: 20.10.2024 14:56
Kaynak: AA
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularını kutladı:

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 4-1 yendikleri maçta aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirterek, oyuncularını tebrik etti.

Kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen teknik direktör Sözeri, oyuncularına teşekkür etti.

Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

"Hiç disiplini bozmadılar, oyun disiplininden kopmadılar. Oyuncularım gerçekten güzel savaş veriyor. Maç bizim için çok kıymetliydi. Deplasmanda ilk 3 puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu 4 gollü galibiyet bizim için çok güzel, harika oldu. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla."

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