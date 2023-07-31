Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: AA
1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü hazırlık maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor yardımcı antrenör Efe İnanç yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-yeşilli ekip, akşam yapacağı antrenmanın ardından yarın hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak.