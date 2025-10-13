Şans Topu 12 Ekim 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 12 Ekim 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu 12 Ekim 2025 sonuçları sorgulama ekranı çekilişin canlı yayınlanmasının ardından erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi Milli Piyango'ya ait olan YouTube kanalında naklen yayınlandı. 12 Ekim Şans Topu çekilişinde 4,9 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Şans Topu çekilişi sonrası 5 bilen, 4+1 bilen, 4 bilen, 3+1 bilen ve 3 bilenler Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ne kadar ikramiye kazandıklarını sorguluyor. İşte 12 Ekim 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
ŞANS TOPU 12 EKİM SONUÇLARI
Şans Topu 12 Ekim 2025 çekilişinde 4,9 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Şans Topu çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.
12 Ekim Pazar 2025 günü Şans Topu çekilişinde kazanan sayılar ise 3, 12, 13, 14, 17 ve +12 oldu.
ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA
Şans Topu sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.
ŞANS TOPU KURALLARI
Milli Piyango tarafından açıklanan Şans Topu kuralları şu şekilde:
- Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
- Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
- Tek kolon ücreti 8 TL’dir.
- Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
- Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
- Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
- Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
- Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
- Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.