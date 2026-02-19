Şans Topu 18 Şubat 2026 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 18 Şubat 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu 18 Şubat 2026 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Şans Topu çekilişinde bu hafta 13 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çekilişin ardından 18 Şubat Şans Topu sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 18 Şubat Şans Topu sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 18 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU 18 ŞUBAT SONUÇLARI

Şans Topu 18 Şubat 2026 çekilişinde 13 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Şans Topu çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

18 Şubat Çarşamba 2026 günü Şans Topu çekilişinde kazanan sayılar ise 6, 15, 19, 21, 23 ve +12 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

Şans Topu sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI

