Şans Topu 19 Nisan 2026 Pazar Sonuçları Açıklandı! Büyük İkramiye Sahibini Buldu

Şans Topu 19 Nisan 2026 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı netleşti. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye sahibini bulurken, binlerce kişi farklı kategorilerde kazanç elde etti.

19 NİSAN 2026 ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR

19 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazanan sayılar şu şekilde açıklandı:

3 - 14 - 16 - 17 - 34 + 13

Çekilişin ardından sonuçlar resmi platform üzerinden erişime açıldı.

ŞANS TOPU 19 NİSAN 2026 İKRAMİYE DAĞILIMI

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 5+1 bilen talihliye çıktı. Açıklanan kategori dağılımı ve kazanan kişi sayıları şöyle:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 5+1 1 6.127.059,85 ₺ 5 2 100.403,15 ₺ 4+1 63 3.187,4 ₺ 4 769 326,4 ₺ 3+1 1.614 186,6 ₺ 3 23.263 51,75 ₺ 2+1 14.439 76,45 ₺ 1+1 47.660 36,85 ₺ 0+1 45.332 38,75 ₺

BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

19 Nisan 2026 Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi, 6.127.059,85 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte bir önceki haftalara göre daha düşük seviyede olan ikramiye, tek talihliye çıktı.

Alt kategorilerde ise binlerce kişi ikramiye kazanarak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranına yöneldi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Şans Topu çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama işlemleri Milli Piyango Online platformu üzerinden yapılabiliyor. Oyuncular, oynadıkları numaralarla sonuçları karşılaştırarak kazanç durumlarını öğrenebiliyor.

Bilet bilgileri ile sorgulama yapılabilir

Kazanan numaralar karşılaştırılabilir

İkramiye tutarı anında öğrenilebilir

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda 34 sayı arasından 5 numara ve 14 sayı arasından 1 numara seçilir. Oyuncular, doğru tahmin ettikleri sayı adedine göre farklı kategorilerde ikramiye kazanır.

En büyük ödül olan 5+1 kategorisinde tüm sayıları doğru bilen talihli büyük ikramiyeyi kazanır.

Şans Topu 19 Nisan 2026 çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. 5+1 bilen 1 kişi milyonluk ödülün sahibi olurken, alt kategorilerde de binlerce kişi kazanç elde etti. Kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte Şans Topu sonuçları ve ikramiye sorgulama işlemleri hız kazandı.