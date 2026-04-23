Şans Topu 22 Nisan 2026 Sonuçları Açıklandı!

Şans Topu’nda gözler 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı yapılan çekilişe çevrilmişti. Milli Piyango tarafından saat 20:00’de gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye bu çekilişte de sahibini buldu.

22 NİSAN 2026 ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR

22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20:00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde açıklandı:

1 - 16 - 24 - 31 - 34 + 5

Çekiliş numarası ise 32 olarak duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı.

ŞANS TOPU 22 NİSAN 2026 İKRAMİYE DAĞILIMI

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye yine sahibini buldu. 5+1 bilen 1 kişi, 2.822.480 TL ikramiye kazandı.

Açıklanan kategori dağılımı ve kazanan kişi sayıları şöyle:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 5+1 1 2.822.480 ₺ 5 3 57.839,2 ₺ 4+1 48 3.614,95 ₺ 4 516 420,3 ₺ 3+1 1.273 204,45 ₺ 3 16.411 63,4 ₺ 2+1 13.192 72,3 ₺ 1+1 47.661 31,85 ₺ 0+1 54.965 27,6 ₺

BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNE GİTTİ

22 Nisan 2026 Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 talihli, 2 milyon 822 bin 480 lira tutarındaki büyük ödülün sahibi oldu. Böylece bu çekilişte de büyük ikramiye devretmedi.

Alt kategorilerde de yoğun bir kazanan kitlesi oluştu. Özellikle 5 bilen 3 kişi, 4+1 bilen 48 kişi ve 4 bilen 516 kişi ikramiye kazananlar arasında yer aldı.

EN FAZLA KAZANANIN ÇIKTIĞI KATEGORİLER

Açıklanan tabloya göre en fazla kazanan çıkan kategori 0+1 oldu. Bu kategoride 54.965 kişi ikramiye almaya hak kazandı.

Onu 1+1 kategorisinde 47.661 kişi ve 3 kategorisinde 16.411 kişi takip etti. Bu tablo, Şans Topu’nda yalnızca büyük ikramiyenin değil, alt kategorilerdeki ödüllerin de çok sayıda oyuncuya ulaştığını gösterdi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Şans Topu sonuçları açıklandıktan sonra oyuncular, oynadıkları kuponlardaki numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak kazanç durumlarını öğrenebiliyor. Özellikle çekilişin hemen ardından “Şans Topu sonuç sorgulama” ve “ikramiye kazandım mı?” aramaları yoğunlaşıyor.

Ana sayılarla eşleşme durumu kontrol edilir.

Artı numaranın tutup tutmadığına bakılır.

Hangi kategoriye girildiği belirlenir.

Kazanılan ikramiye tutarı öğrenilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda oyuncular, belirlenen sayı havuzundan seçim yaparak kuponlarını oluşturur. Sonuçlar ise çekilişin ardından açıklanan kazanan numaralarla karşılaştırılır.

En büyük ödül olan 5+1 kategorisi, tüm sayıları doğru tahmin eden kişiye verilir. 22 Nisan 2026 çekilişinde de en yüksek ödül bu kategoride dağıtıldı ve büyük ikramiye tek kişiye çıktı.

22 Nisan 2026 Şans Topu sonuçlarıyla birlikte haftanın merakla beklenen çekilişi tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye yine sahibini bulurken, binlerce kişi de farklı kategorilerde ödül kazandı.

Kazanan numaraların 1, 16, 24, 31, 34 + 5 olarak açıklandığı çekilişte, özellikle büyük ödülün tek kişiye çıkması dikkat çekti. Şans Topu sonuçları ve ikramiye dağılımı, çekiliş sonrası en çok konuşulan konular arasında yer aldı.