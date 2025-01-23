Şans Topu 22 Ocak 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 22 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu 22 Ocak 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Şans Topu çekilişinde bu hafta 6,5 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Çekilişin ardından 22 Ocak Şans Topu sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 22 Ocak Şans Topu sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU 22 OCAK SONUÇLARI

Şans Topu 22 Ocak 2025 çekilişinde 6,5 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Şans Topu çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

22 Ocak Çarşamba 2025 günü Şans Topu çekilişinde kazanan sayılar ise 6, 9, 19, 25, 30 ve +9 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

Şans Topu sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ŞANS TOPU KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Şans Topu kuralları şu şekilde: