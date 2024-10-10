Şans Topu 9 Ekim 2024 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 9 Ekim 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu 9 Ekim 2024 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Şans Topu çekilişinde bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı. 3,6 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişin ardından 9 Ekim Şans Topu sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 9 Ekim Şans Topu sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 9 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU 9 EKİM SONUÇLARI

Şans Topu 9 Ekim 2024 çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı ve yaklaşık 3,6 milyon TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Şans Topu çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

9 Ekim çekilişinde Şans Topu sonuçları kazanan numaralar ise 1 - 10 - 14 - 16 - 18 - 14 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA

Şans Topu sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ŞANS TOPU KURALLARI

Milli Piyango tarafından açıklanan Şans Topu kuralları şu şekilde: