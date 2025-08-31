Sansar Salvo'nun intihar ettiği iddiasına avukatından yalanlama

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekincan Arslan'ın intihar ettiği iddiası yalanlandı.

Sansar Salvo'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilimiz Ekincan Arslan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘intihar ettiğine’ dair haberler tamamen asılsızdır" denildi.

Açıklamada, Ekincan Arslan'ın sağlıklı olduğu belirtildi.

"Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini engellemek amacıyla bu bilgilendirme yapılmıştır" denilen açıklamada, "Hukuka ve basın etiğine aykırı şekilde yanlış bilgi yayanlar hakkında gerekli yasal haklarımız kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.