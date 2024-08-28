Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yaptı

Bitlis’te Bülent Olcay isimli vatandaş, sansarın saldırması sonucunda yaralanan tavuğunu hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı.

Olay, Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi Hacıyusuflar Sokak’ta meydana geldi.

Tavuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Bülent Olcay isimli vatandaş, tavuğunu hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı

Dakikalarca tavuğa suni teneffüs yapan vatandaş tavuğu hayata döndüremedi ama Olcay’ın bu çabası vatandaşlardan büyük takdir topladı.