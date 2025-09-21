‘Şanslı bürokratlar’ çıtayı yükseltti

Türkiye’de milyonlarca genç işsizlikle mücadele ederken “AKP’nin şanslı bürokratları” olarak nitelendirilen isimler, koltuklarına yenilerini ekliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak çalışan Muhammed Ali Oflaz beş, Suat Sarıgül’ün koltuk sayısı üç farklı kurumda çalışıyor. Bürokratlar, çalıştıkları şirketlerin devletteki hissesi yüzde 50’nin altında olduğu için, birden fazla yerden maaş alabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Bir diğer Bakan Danışmanı Suat Sarıgül de KARDEMİR’in Yönetim Kurulu Üyeliği’ne bağımsız üye olarak getirildi.

ÇIKAR KOLTUKLARI

Görevlendirmeler, “AKP’nin şanslı bürokratları” tanımını bir kez daha akıllara getirdi. Oflaz’ın koltuk sayısı beşe, Suat Sarıgül’ün koltuk sayısı ise üçe ulaştı. Oflaz’ın aylık maaş toplamının 500 bin TL’yi bulduğu savunuldu.

CHP Milletvekili Cevdet Akay, “AKP’nin şanslı bürokratları” ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

DENETİMSİZLİK YARATIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık yapan isimlerin aynı zamanda kamu şirketlerinde birden fazla koltuk işgal etmesine sert tepki gösteren Akay, özetle şunları kaydetti: “Bir yanda halkımız ağır vergiler altında eziliyor, faturasını ödeyemiyor, işsizlikle boğuşuyor, diğer yanda aynı isimler dört beş koltuğu birden işgal ederek kamu kaynaklarını çoklu maaşlarla adeta yağmalıyor. Bu düzen ne adaletle ne vicdanla ne de liyakatle bağdaşır. Bu tablo, liyakat, değil, sadakati ödüllendiren çarpık düzenin sonucudur. Kamu kaynakları, birkaç ismin birden fazla koltuğa oturtularak kişisel çıkarlarına tahsis edilemez.”

Akay, liyakatsiz atamaların yol açtığı denetimsizlik ve güvensizliğe de dikkati çekti. KARDEMİR’de yaşanan iş cinayetinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki stajyeri hatırlatan Akay, “Bu gençlerimizin kanı, denetimsizlik ve siyasi sadakat uğruna dağıtılan makam koltuklarının gölgesinde yerde kalıyor” dedi.

***

LİSTEDE YOK YOK

Oflaz ve Sarıgül’ün görev aldığı kuruluşlar ve görevleri, şöyle sıralandı:

Muhammed Ali Oflaz:

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı

• KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı

• KARÇEL A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

• TEİAŞ İştiraki Eltem-Tek Genel Müdürü

• Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

• KARDEMİR Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi

Suat Sarıgül:

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı

• KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi

• Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi