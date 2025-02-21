Sansür açıklamasına da sansür

Senaryosu, yerine kayyum atanan Dersim'in Ovacık ilçesinin seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda ise “Elif Ana”, “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ve “Zer” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün oturduğu “Oy’una Geldik” filminin bugün gerçekleşmesi planlanan vizyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı engeliyle karşılaştı.

Filmin yönetmeni Kazım Öz, başvurularının üzerinden 45 gün geçmesine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın film için halen “Eser İşletme Belgesi” vermediğini açıkladı. Belge verilmeden filmin vizyona giremeyeceğini belirten Öz, bakanlık yetkilileri ile sinema salonları sahiplerine çağrıda bulundu. Öz, vizyon tarihinden 45 gün önce söz konusu belge için bakanlığa başvuruda bulunduklarını ancak belgenin henüz hazır olmadığı bilgisinin vizyon tarihinden sadece bir gün önce kendilerine bildirildiğini söyledi.

POLİS ENGELİ

Bakanlık engelini basınla paylaşmak isteyen filmin yönetmeni ve oyuncuları da polis engeliyle karşılaştı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Sineması'nın girişinde yapılmak istenen açıklama polis tarafından engellendi. Bunun üzerine sinemanın girişine çıkılarak açıklama burada yapıldı. Kazım Öz, "Bu filmin bu ülkeye bir zarar vermediğini tersine bir katkı sunduğunu, bir hoşgörü anlatmaya çalıştığını göreceksiniz. Sinema iyileştirir. Bir komedi filmini yasaklayarak kara bir leke bu ülkenin tarihine sürmeyin" dedi.

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "21. asırdayız ikinci bir sansür de burada uygulanmaktadır. Sinemamız adına yazıktır, günahtır, ayıptır. Halk için yapılan filmler dün de sansüre uğramıştı ama bugün gibi değildi. Sinema bir ülkenin ışık kapısıdır. Sinema sanatı yoksa bir ülke batmış demektir" diye konuştu.

Oyuncu İlyas Salman ise "Hapishanesini yapan kör olur. Silivri küçük hapishane ama Türkiye büyük hapishane. Hangisinde yatarsan yat yeter ki kafanın içinde hapishane olmasın. Kafasının içerisinde hapishane olanlar bu ülkeye yönetemezler" ifadelerini kullandı.

Filmin senaryosunu yazan Mustafa Sarıgül de, "Amacımız her şeyin kötü gittiği şu ülkede hiç değilse sabrederken biraz gülmeyi becerebilelim olmuştu. İnsanları biraz güldürelim derken maaelesef burada da engelle karşılaştık. Ama halkımızı güldürmeye ve emekçi yoldaşlarımızın emeklerin korumaya devam edeceğiz" dedi.

SANAT DÜŞMANLIĞI

Filmin oyuncularından Orhan Aydın da şu ifadeleri kullandı:

"Utanç... Başlı başına sözlük karşılığı olarak ülkenin içinde bulunduğu ve bizim içimizde bulunduğumuz durumu gösteriyor. Oy'una geldik filmi de oyuna geldi. 21. yüzyılda dünyada insanlık eşit, özgür, barışçıl bir ortamda ve herkes için sanatın olduğu bir dünyada yaşamak istiyor. Ülkede işçilerin, yoksulların hakları gasbedilirken sanat ve sanatçı düşmanlığı yapılırken Oy'una geldik de bu oyunun bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Bunu reddediyoruz, bu durumu kültür bakanı gözden geçirsin. Biz bu oyuna gelmeyiz."

İLYAS SALMAN YILLAR SONRA BAŞROLDE

“Her devrin bir zübüğü vardır” sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Oy’una Geldik” filmine Dersim'in Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Çekimleri ilçede tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur’un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor. Salman’a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rugeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmde, eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, yerine kayyum atanan Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı. Filmin yapımını Köz Film, uygulayıcı yapımcılığını ise Şirvan Yılmaz Kırtel üstlenirken, müziklerini Mustafa Biber yaptı. Mustafa Sarıgül, Kazım Öz, Eyüp Boz ise senaryoyu kaleme aldı.

FİLMİN KONUSU

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve artık başkanlık koltuğuna oturmuştur. Çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Film, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan’ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye’de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl “oy’una geldiğini” Ovacık gibi renkli bir ilçede mizahi bir dille anlatılıyor.