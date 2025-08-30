Sansür halkın haber alma hakkına saldırıdır

Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Tele1 hakkında verilen ekran karartma kararına tepki gösterdi. Söz konusu cezanın haber hakkına bir saldırı niteliğinde olduğu savunuldu.

ÇGD’den yapılan açıklamada, "Tele1’i karartma kararı, halkın haber alma hakkına yeni bir saldırıdır. RTÜK’ün son dönem arka arkaya aldığı sansür kararları ile birlikte verdiği para cezaları sadece ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı değil kurumların varlığına da açık bir müdahaledir. Gazeteciliği savunmaya ve halkın haber alma hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tele1’in ve susturulmak istenen tüm meslektaşlarımızın yanındayız" denildi.

KABUL EDİLEMEZ

TGC’den yapılan açıklamada ise “Üst mahkeme iptal etmez ise TELE1 ekranı 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan geceden itibaren 5 gün karartılacaktır. Can çekişen hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşatılması adına, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bu tür keyfi sınırlamalara karşı çıkıyoruz” denildi.