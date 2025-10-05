Sansür ve engellemeye karşı dayanışma çağrısı

Kültür Sanat Servisi

Yönetmen Necmettin Sancak’ın ilk uzun metraj filmi 'Ayşe'nin vizyonu, yönetmenin Küresel Sumud Filosu’na katılma kararı sonrası askıya alındı.

Sancak’ın filmin Ekim 2025’te vizyona girmesi için United International Pictures (UIP) ile yaptığı anlaşma, şirketin gönderdiği bir e-posta ile iptal edildi; gerekçe olarak yönetmenin ‘aktivistlerin öncülüğünde yürütülen bir misyona katılması’ gösterildi.

Konuyla ilgili Film Yönetmenleri Derneği’nin yaptığı açıklamada "Paramount Pictures ve Universal Studios’un Türkiye distribütörü olan UIP, Sancak’ın Gazze’ye yardım götüren Global Sumud Flotilla’ya katılma kararından sonra filmin vizyonunu askıya aldı. Yönetmenin maruz kaldığı bu sansür ve engellemeyi kınıyoruz. Bu tür müdahalelere maruz kalan herkesle dayanışma içinde olduğumuzu beyan ederiz" denildi.