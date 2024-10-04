Sansür ve otosansüre karşı buluşacaklar

Kültür Sanat Servisi

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, “Sansür ve Otosansür Baskısında Kültürel Kapan” konu başlığıyla 5-6 Ekim’de İstanbul’daki Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde bir araya gelecek.

Açılış konuşmasını yazar Süreyya Karacabey’in yapacağı buluşmanın “Sansür ve Otosansürün Görünme Biçimleri” başlıklı birinci oturumunda “2000 Sonrası Türkiye’de Film Sansürü: Değiş(k)en Mekanizmalar ve Aktörler”, “Dijital Alanda Sansür-Otosansür: Ekonomik ve Yasal Zemin” ile “Kültür Sanat Alanında Sansürün Değişen Biçimleri ve Otosansüre Evrilişi” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecek. “Kültür Politikaları ve Sansür” başlıklı ikinci oturumda, “Kültür Politikaları ve Sanatta Sansür: Süreklilikler ve Kesintiler”, “Çağdaş Sanat ve Katılımcı Kültür Politikaları” ile “Kürt Sinemasında Sansür ve Otosansürün Etkileri” başlıklarıyla sunum yapılacak. “Kürt Sanatında Sansür ve Direniş” başlığıyla düzenlenecek üçüncü oturumda “Kürt Tiyatrosu: Sansür Değil Kıyım”, “Kürt Müziğinin Sansür Otosansür Karşısında Direnme Biçimleri”, “Yayıncılıkta Sansür ve Mücadele Biçimleri” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecek.

Buluşmanın ikinci günü “Kültür Sanatta İhlal ve Direniş Biçimleri” başlığıyla tartışmalar devam edecek. Forum olarak gerçekleştirilecek buluşmanın açılış konuşmasını “Kültür Politikaları” başlığıyla Füsun Çataltaş Üstel yapacak. Forumun birinci bölümü “Tutsak Edilen Sesler” alt başlığı altında olacak. Bu oturumda ise “Hapishanelerde Üretim Zorlukları ve Sansür” ile “Hukuk ve Sansür” başlıklarında sunum yapılacak. Ardından tutsak yazar ve sanatçıların ses kayıtları dinlenecek ve notları okunacak. Forumun ikinci bölümünde, “Sanat ve Kültürde Temsil Dolayımıyla Uygulanan Sansür”, “Bağımsız Sanat ve Popüler Kültürde Kadın Temsili”, “Queer Yaratıcılıkta İktidarın Çoklu Sureti” başlıklarında sunumlar yapılacak. Forumun üçüncü bölümünde ise, iki günlük buluşmanın sonuç bildirgesi yayımlanacak.