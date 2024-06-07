Sansüre birlikte karşı durmalıyız

BirGün yazarı Soykan, “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısının jet hızıyla yasaklanmasına karşı belgeleriyle haberi açıkladı. Karara tepki gösteren basın meslek örgütleri de birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Yusuf İRİS

Gazeteci Timur Soykan’ın, BirGün’ün manşetinden verdiği “Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi” başlıklı yazısı Halkbank’ın yaptığı başvuru üzerine İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararla erişime engellendi. Soykan, erişim engeline karşı X'de paylaştığı gönderilerde haberinin belgelere dayandığını vurgularken “RTÜK, haberin yapılmaması için TV kanallarını arıyor. Suçlarını böyle gizliyorlar” Hep birlikte bu sansüre, bu zorbalığa, bu suça karşı durmalıyız” dedi.

Soykan, paylaştığı gönderide MASAK’ın raporlarında, Ayhan Bora Kaplan'ın kara para akladığı şirketleri anlattığı, Halkbank'tan verilen kredileri tek tek sıraladığını belirtti. Soykan, “Halkın parasını mafyaya peşkeş çekenler, bu büyük skandal hakkında açıklama yapmıyor. Bu kredilere aracı, referans olanları, imza atanları açıklamıyorlar. Bunun yerine haberi sansürleyerek gerçeği yok edebileceklerini düşünüyorlar” dedi.

Soykan erişim engeli karşısında belgeleri paylaşarak şu ifadeleri kulllandı:

• "Belgeleri ortaya koyalım. MASAK Ayyıldız AŞ'nin kara para aklandığını anlatıyor. Ayhan Bora Kaplan ile şirketin ilişkisini ortaya koyuyor. Halkbank'tan Ayyıldız'a verdiği kredilerin listesini istiyor. 22 Kasım 2023'te Halkbank kredilerin listesini veriyor.

• Parçalara bölüp 7 milyon, 10 milyon, 5 milyon TL kredileri birkaç gün aralıklarla mafya şirketine veriyorlar. Tek seferde 150 milyon TL kredi verildiğine dair satıra dikkat edin. MASAK müfettişleri bu 150 milyon TL'lik krediyi inceliyor. De Solar 7 diye bir şirketin hisseleri rehin verilmiş.

• MASAK müfettişi bu şirketi inceliyor. Meğer, krediye başvurmadan birkaç gün önce De Solar 7 şirketinin sermayesini kâğıt üzerinde 15 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarmışlar. MASAK, Halk Bankası'ndan bu şirketin değerleme raporunu istiyor ama yok.

• MASAK raporunun devamında 150 milyon TL kredi karşılığında hisseleri rehin verilen De Solar 7 Şirketi'ne çekilen kredinin bile konulmadığı anlatılıyor. Kredi verildikten 6 ay sonra bile şirketin ödenmemiş sermayesi 106 milyon TL'den fazla.

• Halkbank, halkın parasını mafya bağlantılı Dharma Enerji isimli bir şirkete de dağıtıyor. Bu şirketin 2021 yılı cirosu sadece 3 bin 540 TL. Halkbank, Mart 2022'de birer gün arayla 25'er milyon TL'lik üç kredi veriyorlar. 13 Nisan'da 20 milyon TL daha veriyor.

• Bu belgelerin tamamı; MASAK raporunda yer alıyor. Yani sansürlenen haberimiz aslında Ayhan Bora Kaplan davasındaki MASAK raporu. MASAK raporunda bu kredilerin BDDK tarafından incelenmesi gerektiği söyleniyor.

• Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan bağlantılı şirketlere kredi verdiği iddiası daha önce gündeme gelmişti. İyi Parti Milletvekili Turan Çömez, kredileri veren Halkbank Ankara 1. Bölge Koordinatörü Kubilay Özdöl’ün İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle açığa alındığını iddia etmişti.

• Uğur Dündar, Kubilay Özdöl’ün, çete üyelerinden Koray Özdöl’ün kardeşi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Özel bir bankada çalışırken çeteye giren Koray Özdöl, Muhammet Sağ isimli iş insanın kafasına silah dayayıp çek imzalatmakla suçlanıyor. Aynı kredilerde akraba bağı da var.

• Özetle Halkbank'ın Ayyıldız'a 480 milyon 515 bin TL, Dharma Enerji'ye yaklaşık 100 milyon TL kredi verdiğinin belgeleri var ama halen bu soygunun sorumluları ortada yok. Sadece haberimizi sansürleyerek işin içinden çıkmak istiyorlar. Haberin yok olmasına izin vermeyin.

• Son olarak; Bora Kaplan Operasyonu'nu yapan ve tutuklanan Ankara Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ifadesinde gizli tanık Serdar Sertçelik'in Bekir Bozdağ ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan hakkında bilgi verdiğini söylemişti. Bu bilgiler halen karanlıkta.

• Halkbank'ın mafyaya kredi verdiğini ortaya koyan haberim sansürlendi. Halkbank'ın yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var. RTÜK, haberin yapılmaması için TV kanallarını arıyor. Suçlarını böyle gizliyorlar. Hep birlikte bu sansüre, bu zorbalığa, bu suça karşı durmalıyız."

Timur Soykan

RTÜK BAŞKANI'NDAN 'YIPRATMA' AÇIKLAMASI!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, "Halk Bankasını, şahsımı ve üst kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz” dedi. Haberin yalan olduğu iddiasını sürdüren Şahin, “Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

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“ANAYASA'DA YERİ YOK”

Soykan’ın haberine gelen erişim engelinin ardından Disk Basın-İş Genel Sekreteri Tolga Balcı ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna konuyu değerlendirdi.

Tolga Balcı: Devletin kendi kurumu olan MASAK raporlarına dayandırılan bir haberin yasaklanıyor oluşu devletin kendi kendine gazeteciler üzerinden sansür uyguladığının bir resmi. Türkiye’de sansürün bir sınırı yok. Sınırsız bir şekilde her şeye, kişilere ve kurumlara teknik açıdan birilerine zarar verdiği düşündüğü her şeye sansür uyguluyor ve üstüne üstlük bunu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından da zaten paylaşım yapılmıştı. Yani DMM’nin de burada rol alması falan da çok tuhaf. Devletin kendi kurumları birbirlerini sansürlüyorlar. Timur Soykan’la beraber birçok gazetecinin, kurumun, kanalın yaptığı haberlerin hepsi birer birer hükümetin görüşlerine uygun değilse yasaklanıyor. Bu durumun demokraside de Anayasa'da da hukukta da yeri yok.

Tolga Balcı

Disk Basın-İş Genel Sekreteri

Banu Tuna: Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aksi yönde pek çok kararı olmasına rağmen birinci derece mahkemeleri siyasi baskıya boyun eğmeye devam ediyor. Geçen yıl yüzlerce habere erişim engeli getirildi, onlarca haber tamamen içerikten çıkarıldı. Dünya, bundan 20-30 yıl önceki dünya değil ve artık bir kez açığa çıkmış bir bilginin, haberin, gerçeğin üzerini tamamen örtmek mümkün değil. Bırakın üstünü örtmeyi, saklamaya çalıştığınız gerçeğin daha geniş kitlelere yayılması gibi bir sonucu oluyor. Pek çok haber sitesinin, Timur’un sansürlenen Halkbank haberini erişim engeli kararıyla birlikte yayımladığını görmek umut verici. Bu mesele özelinde bir başka garabet de radyo ve televizyon yayıncılığını denetlemek, düzenlemekle görevli kurumun başkanının, haberin dolaylı da olsa öznesi olması. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank Yönetiminde olmasından bahsediyorum. Yozlaşma daha iyi nasıl tarif edilebilir bilmiyorum.”