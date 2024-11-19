Sansüre karşı sanatla direniş

Kültür Sanat Servisi

Cezaevlerindeki mahkumlar ve dışarıdaki sanatçılar arasındaki dayanışmayı yansıtarak sansür ve oto sansüre dikkat çeken ‘‘Susma’’ sergisi, ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Susma Platformu, Görülmüştür Kolektifi ve Redfotoğraf inisiyatifi tarafından düzenlenen sergiye, 32 mahkumun cezaevlerinden, 63 fotoğrafçı, grafiker ve karikatüristin ise dışarıdan katkı sağladığı bildirildi.

Hem içeride hem de dışarıda sansürün izlerini taşıyan eserler, tecrit altında olan mahpusların yanı sıra dışarıda eserleri yasaklanan muhalif sanatçılarının sesini duyurmayı amaçlıyor. Serginin hazırlanmasında, onlarca hapishaneye girilerek tutuklu veya hükümlü şair, yazar, ressam ve karikatüristlerle iletişime geçildi.

Serginin amacı ve ortaya çıkışıyla ilgili tanıtım metninde, ‘‘Ülkemizde siyasal iklim giderek daha da kararıyor. Büyük bedeller verilerek kazanılan demokratik hak ve özgürlükler her geçen gün daha da daralıyor. Yaratılan dehşet ikliminden politik mahpuslar ve muhalif sanatçılar gibi dezavantajlı gruplar da etkileniyor. Bu koşullarda makro ve mikro iktidarların bazen artan bazen azalan oranda uyguladığı sansür, yaratıcılığa ket vuruyor. Bir toplumun nefes borularından en önemlisi ‘sanat’ üretimi güdükleşiyor’’ ifadelerine yer verildi.

HAPİSHANELERDE KAYBOLDU

Özellikle OHAL döneminin ardından hapishanelerde sürgün ve sevklerin hız kesmediğini hatırlatan sergi ekibi, bazı sanatçılara ulaşmada yaşadıkları zorlukları da paylaştı. Açıklamada, “Taahhütlü mektuplarımız, fakslarımız hapishanelerde kayboldu, bazıları da ‘Görülmüştür - Kurumda yoktur’ mührüyle geri döndü. Kimi zaman da hapishanelerde sıkça uygulanan ‘iletişim cezaları’ nedeniyle sahibine verilmedi. Uzun uğraşlardan sonra ulaşabildiğimiz mahpuslar, çizdikleri özgün resimlerini ve karikatürlerini bize göndererek projemize katkı sundular. Tutuldukları hücrelerde yetersiz malzemeyle üretilebileceğini gösterdiler. Ayrıca onlarca mahpus yazar ve şair, ‘içeride sansür ve oto sansür’ sorunsalı hakkında metinler yolladılar” ifadeleri yer aldı.

Ekip, tüm bu engellere rağmen ellerinde sergi açacak ölçüde yazı, resim ve karikatür biriktiğini vurguladı. Ayrıca, sergide yer alanlardan daha fazla mahpus şair, yazar ve çizerin olduğunu ve zor koşullarda üretim yapanların sayısının bu sergide yer alanlardan fazla olduğunu belirtti. RedFotoğraf grubundan da birçok fotoğraf sanatçısının dışarıdaki sansürü fotoğraflarıyla sergiye destek verdiği ifade edildi. Sergi 6 Aralık’a kadar Kıraathane İstanbul’da görülebilecek.