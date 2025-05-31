Sansüre ‘milli güvenlik’ bahanesi

Haber Merkezi

Grup Yorum’un albümlerinin sosyal medya mecraları üzerinden erişime engellenmesine tepkiler sürüyor. Önceki gün Grup Yorum’un YouTube’daki en az 454 videosunun “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” iddiasıyla erişime engellenmesinin ardından, dün de Spotify’daki şarkı ve albümlerine ulaşılamadığı bildirildi.

Erişim engellerinin ardından Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada hükümetin talimatıyla şarkılarının kaldırıldığını ve aynı anda X hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi. Açıklamada, "AKP faşizmi emperyalizmin talimatları doğrultusunda Grup Yorum’a saldırmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yasaklara rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan grup, kültürel belleğin hedef alındığını ve hafızalardan silinmek istendiklerini dile getirdi. Grup Yorum’un parçalarına dair erişim engelleri, ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. AKP’nin 2020’de yürürlüğe soktuğu Sosyal Medya Yasası, Sansür Yasası ifade özgürlüğüne yönelik Meclis’in arka bahçesinde hazırlandı. Ancak bununla da yetinmeyen Saray Rejimi’nin 10’uncu Yargı Paketi ile yurttaşa, muhalefete yönelik baskılar da artırılmak isteniyor.

BTK’YE GENİŞ YETKİ

Yargı Paketi ile BTK’ye erişim engeli getirme şansı tanınacak. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda paket ile değişiklik yapılacak. Bu şekilde BTK, “ihlalin ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda” mahkeme kararı olmaksızın erişim engeli getirebilecek.