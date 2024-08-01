Santa Maria iddianamesi düzenleniyor

Haber Merkezi

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen iddianame savcılık tarafından yeniden düzenleniyor. 28 Ocak’ta Pazar ayini sırasında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda Tuncer Cihan isimli yurttaş yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 31’i tutuklu 42 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame ise usul yönünden eksiklikler olduğunu belirterek iade edilmişti. Başsavcılığın, iade kararına karşı üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi.