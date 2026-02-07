Santa Maria Kilisesi'ne saldırı davasında karar: IŞİD'li sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve 143 yıl hapis

Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak 2024 tarihinde yapılan silahlı saldıraya ilişkin olarak aralarında saldırganların ve saldırının planlayıcısının da bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapıldı.

ÜÇ SANIĞA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin davada, mahkeme üç sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 143’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer beş sanık hakkında da üç farklı suçtan toplam 101’er yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. 31 sanığın beraatine hükmeden mahkeme, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapsini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklar David Tanduev, Amirkon Khaliqov, ve Adam Khamirzaev hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, bu sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan da her biri için ayrı ayrı 143 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

BEŞ SANIĞA 101 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme, sanıklar Shamsullo Radzhaboz, Alisher Rakhimov, Farrukh Soliev, Abdülaziz Abdullaev, Rasul Akhmadjanov hakkında da, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçundan 71 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, bu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu bakımından, suçun "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunun 'içinde eridiği" ve geçitli suç olması gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, "silahlı terör örgüte üyeliği" suçundan sanıklar İsminali Mirzojonov ve Edelkhan İnazhaev'e de 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

31 sanığın ise beraatına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak 2024'te meydana gelen, Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlenmişti.