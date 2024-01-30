Santa Maria Kilisesi saldırısı: Kullanılan silahın bir kısım parçalarına ulaşıldı
Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda, bazı silah parçalarına ormanlık alanda ulaşıldığı öğrenildi.
İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, gözaltına alınan 51 şüpheliden 28'nin polisteki sorgusu da devam ediyor.
Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren saldırganların, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde attıkları ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili dünden bu yana çalışma yapılıyor. Çalışmalarda bazı silah parçalarına ulaşıldığı öğrenildi.
Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
İlk olarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganlarla bağlantısı tespit edilen diğer faillerin yakalanması için de seri operasyonlar gerçekleştirmişti. Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda toplam 51 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, bunlar arasında olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 3’ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren saldırganların attıkları ileri sürülen ve olayda kullandıkları iddia edilen malzemelerle ilgili çalışma yapılıyor.
Ormanlık alana atıldığı düşünülen ve elde edilen delillerin niteliğinin ise olayda kullanılan silahların parçalarından oluştuğu kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.
Tuncer Cihan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Olayın IŞİD ile bağlantılı olabileceği kaydedilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.
Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.
Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.
Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.