Santa Maria Kilisesi saldırısı: Kullanılan silahın bir kısım parçalarına ulaşıldı

Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda, bazı silah parçalarına ormanlık alanda ulaşıldığı öğrenildi.

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne pazar ayini sırasında saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, gözaltına alınan 51 şüpheliden 28'nin polisteki sorgusu da devam ediyor.

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda eylemi gerçekleştiren saldırganların, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde attıkları ve olayda kullandıkları malzemelerle ilgili dünden bu yana çalışma yapılıyor. Çalışmalarda bazı silah parçalarına ulaşıldığı öğrenildi.

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İlk olarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganlarla bağlantısı tespit edilen diğer faillerin yakalanması için de seri operasyonlar gerçekleştirmişti. Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda toplam 51 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, bunlar arasında olayla bağı tespit edilemeyen 23 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.



Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan 3’ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren saldırganların attıkları ileri sürülen ve olayda kullandıkları iddia edilen malzemelerle ilgili çalışma yapılıyor.

Ormanlık alana atıldığı düşünülen ve elde edilen delillerin niteliğinin ise olayda kullanılan silahların parçalarından oluştuğu kaydedildi.