Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcısı tutuklandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcısı olmakla suçlanan Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne, 28 Ocak günü pazar ayini sırasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan silah tedarik eden Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla 14 Eylül'de, İstanbul'da yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki İstanbul Adalet Saray'ına götürüldü.

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Soltamatiov, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.



