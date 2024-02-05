Santa Maria Kilisesi’nde yangın çıkarma girişimi olmuş

Silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne daha önce de yangın çıkarılmak istendiği, yangını çıkarmaya çalışan zanlının 45 gün yatıp çıktığı belirtildi.

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı gündemdeki yerini korurken, daha önce de burada yangın çıkarılmak istendi.

Santa Maria Kilisesi’ne yönelik IŞİD saldırısından birkaç gün sonra Saint Antuan Kilisesi’ne bir tehdit mektubu gönderildiğini hatırlatan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “Geçen yıl 8 Ağustos’ta Saint Antuan Kilisesi önünde yangın çıkarıldığı anlaşıldı” diye ekledi.

Saldırgan’ın 45 gün hapis cezası aldığını belirten Saymaz, olayı şöyle anlattı: “45 yaşındaki A.D., 6 Ağustos 2023 sabah 3.24’te beş litre benzin aldı. Saint Antuan Kilisesi önüne geldi. Benzini kilisenin önüne döküp yakmaya çalıştıysa da tutuşturamadı. İbadethaneye zarar vermek suçundan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. A.D., Avrupa’da Kuran yakılmasının kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü."

Zanlı, bu eylemi Avrupa’daki Kuran yakmalara tepki olarak yaptığını ileri sürerek şu ifadeyi verdi: “Sinirlenerek, kilisenin dış kapısı önünde ateş yaktım. Amacım kiliseyi yakmak değildi. Amacım Kuran’ın yakılmasına tepkiydi. Kiliseye zarar verme amacım yoktu.”