Şantaj davasında mahkemeden karar: Sanık avukatı talep etti, Aleyna Tilki zorla getirilecek

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İbrahim Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti.

Sabah'ın haberine göre; kararını açıklayan mahkeme, Tilki'nin zorla getirilmesine karar verdi.

Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşmıştı.

Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapmıştı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

TİLKİ DURUŞMAYA KATILMADI

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, genç zorla getirilmesine karar verdi.

"AMACIM YARDIMCI OLMAKTI" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabının çalındığını söyleyen 30 yaşındaki iş güvenliği uzmanı İbrahim Y. hakim karşısına çıkıp farklı bir ifade vermişti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım.

Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

İfadesindeki çelişki sorulan sanık şimdi verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtti.

Mahkeme, bir sonraki celse Aleyna Tilki'nin duruşmada hazır edilmesini istemişti.

Mahkeme ayrıca, kendisine mail ve mesaj atılan Tilki'nin babası ve asistanının tanık olarak duruşmada dinlenilmesine karar vermişti.