Şantiye barakasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde şantiye alanındaki barakada çıkan yangında Mehmet Sadık Beder isimli işçi hayatını kaybetti.

Saat 10.30 sıralarında İlimtepe Mahallesi’ndeki şantiye alanındaki barakada yangın çıktı. İddiaya göre bu sırada eşyalarını almak için içeriye giren işçi Mehmet Sadık Beder (50) ise dumanların arasında kaldı.

İçeriden çıkarılan işçi Beder’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kalıp ustası Mehmet Sadık Beder’in 5 çocuk babası olduğu, Van’dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Körfez’e geldiği öğrenildi. Beder’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.