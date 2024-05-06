Şantiye şefinden ‘çaycı’ savunması

Depremin ardından Hatay’da yıkılan binalardan MCG TOWER’ın soruşturması kapsamında yargılanan şantiye şefinin skandal ifadeleri ortaya çıktı. Kâğıt üzerinde şef olduğunu kaydeden Özbay, çaycı olduğunu söyledi.

İlayda KAYA

6 Şubat depremlerinde ikiye ayrılarak yıkılan ve enkaz altında kalan 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16 katlı MCG TOWERS adlı binaya ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıklardan birinin skandal ifadeleri ortaya çıktı. Sanıklardan Şantiye Şefi Şule Özbay, verdiği ifadede ‘kâğıt’ üstünde görev aldığını aslında çaycı kadrosunda çalıştığını söyledi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay İskenderun’daki 16 katlı MCG TOWERS isimli bina ikiye ayrılarak yıkıldı. Yıkımın ardından 12 kişi hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi sanık olarak yargılanmaya başladı. Sıradaki duruşması 31 Mayıs’ta görülecek dava öncesi Şantiye Şefi Özbay’ın MCG TOWER’a ilişkin verdiği savunma dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçe, binanın inşaat sürecindeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

KAĞIT ÜZERİNDE ŞEF

‘Kâğıt üzerinde’ şantiye şefi olduğunu söyleyen Özbay’ın, avukatları aracılığıyla verilen dilekçesinde ‘çaycı’ olduğu öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı: "Müvekkil davalı; yıkılan MCG TOWER isimli binanın yapımı aşamasında; teknik anlamda Şantiye Şefi olarak çalışmamıştır. Somut olayımızda; müvekkil davalı, anılan yapının inşa aşamasında, evrak üzerinde şantiye şefi olarak gösterilmişse de müvekkilimin inşaatın yapımında herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta, ‘çaycı’ kadrosunda düz işçi statüsünde kısmen çalışması mevcut olup, teknik anlamda Şantiye Şefi olarak görev yapmamaktadır.”

BİNAYI HAYALET Mİ YAPTI?

Yıkılan binada anne ve babasını kaybeden Süheyl Sümbültepe, açtıkları manevi tazminat davasında avukatları aracılığıyla Şantiye Şefi Özbay’ın verdiği yanıta tepki gösterdi. Sümbültepe, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Dilekçe başlı başına fiyasko. Muhtemelen bu yanıtı 31 Mayıs’taki davada da kullanacak. Aşikâr olan bir durum ortada. Şantiye şefi olarak çalışan biri nasıl utanmadan böyle bir demeç verebilir? Biz bu yanıtı kabul etmiyoruz. Sorumlular yargılanmalı. Binayı hayaletler mi yaptı? 3 yıllık bir binada bu kadar insan ölüyorsa hiçbirimiz güvende değiliz demektir. MCG TOWER, takip ettiğiniz deprem davanız olsun. 31 Mayıs’taki duruşmaya herkesi bekliyoruz.”

Kayıp yakınlarının avukatı Bülent Akbay da “Dilekçedeki açıklaması doğrudan doğruya suç kabulüdür. Gerekli görevlerin yerine getirilmeyip binaların çöktüğünü söylüyoruz. Bu da aslında bir itiraftır. Orada ismini, diplomasını, imzasını kullandırması da başlı başına bir kusurdur ve cezalandırılmalıdır” dedi.