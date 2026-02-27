Şantiyede ihmal can aldı: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki bir şantiyede çalışan 55 yaşındaki Orhan Ş., meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki bir şantiyede çalışan işçi Orhan Ş. (55), şantiyede meydana gelen küçük çaplı heyelanın sürüklediği elektrik kablolarıyla ilgili önlem alınmaması nedeniyle akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Orhan Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesi sonrası cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.