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Şantiyede korkutan yangın

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 16:23
  • Giriş: 06.09.2023 16:23
  • Güncelleme: 06.09.2023 16:23
Kaynak: İHA
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Şantiyede korkutan yangın

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, TÜVTÜRK mevkiinde bulunan bir inşaat sahasındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yaralananın olmadığı yanla ilgili inceleme başlatıldı. 

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