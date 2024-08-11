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‘Şantiyelerdeki patili dostlarımızın yanındayız’

Güncel
  • 11.08.2024 06:00
  • Giriş: 11.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 11.08.2024 07:44
‘Şantiyelerdeki patili dostlarımızın yanındayız’
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

Niğde ve Ankara’da köpeklerin toplu bir şekilde katledilmesine tepki göstererek İstanbul’da bulunan E-5 otoyolundaki Kartal ve Gülsuyu köprülerine pankart asan İnşaat İşçileri Sendikası, dün resmi X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sendika, yaptığı açıklamada “Her şantiyenin Karabaşları, Boncukları, Yamanları, Zagorları olur. Olur, çünkü en kötü koşullarda çalışmak zorunda olan gurbetçi inşaat işçileri ailelerine, çocuklarına olan özlemlerini köpeklerin başını okşayarak, onlara sevgi ve dostluk göstererek hafifletmeye çalışırlar. Aynı tozun toprağın içinde, aynı yağmurun karın altında, aynı yemekleri yiyerek birbirlerine yoldaş olurlar” ifadelerini kullandı.

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