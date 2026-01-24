Şantiyelerin yüzde 90’ı şefsiz

Etki Can BOLATCAN

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Ankara Şubesi, Çankaya, Altındağ, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde inşaatların şantiyelerine saha ziyaretleri düzenledi.

Ziyaretler kapsamında yaklaşık 800 şantiye ziyaret edildi ve bu şantiyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’unda fiilen görev yapan “bir şantiye şefi” bulunduğu tespit edildi.

Hazırlanan çalışmada şantiye şefinin önemine vurgu yapılarak, “Şantiye şefliği, yapı üretim sürecinde risklerin yönetilmesi ve yapı güvenliğinin sağlanması açısından sahadaki en kritik mühendislik hizmetlerinden biridir. Şantiye şefi; yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği dahil mevzuatın öngördüğü her türlü teknik, idari ve iş güvenliği tedbirlerini almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur” denildi.

EN KRİTİK HALKALARDAN BİRİ

“Şantiye şefinin fiilen bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sadece kâğıt üzerinde kalmasına; denetimsizliğe, iş kazalarına ve işçi ölümlerine doğrudan zemin hazırlamaktadır” denilen çalışmada şunlara vurgu yapıldı:

Saha ziyaretlerinde ortaya çıkan yüzde 10’luk fiili şantiye şefi oranı, şantiye şefliği hizmetinin mevzuatta tanımlanan rolü ile sahadaki gerçekliği arasındaki derin uçurumu gözler önüne sermektedir.

İMO'nun yıllardır ısrarla savunduğu ‘Her şantiyeye bir şef’ ilkesi, yalnızca mesleki bir talep değil; şantiye şefliğinin sahada fiilen varlık göstermesini, yapı üretim sürecinde risklerin yönetilmesini ve yapı güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan en temel önlemdir. Sahada tespit edilen yüzde 10’lik oran, bu ilkenin neden hayati olduğunu ve bir an önce yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda şantiye şefliği, yapı güvenliğinin en kritik halkalarından biridir. Şantiye şefinin sahada bulunmadığı, süreci fiilen yönetmediği bir yapı üretim modelinin; deprem gibi olağanüstü yükler karşısında güvenli sonuçlar üretmesi mümkün değildir.”

∗∗∗

BU BİR SİSTEM KRİZİDİR

İMO Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene, “Bu bir sistem krizidir; mühendis sistemin faili değil, mağdurudur” dedi.

“Ölümlü iş kazalarının en çok yaşandığı inşaat sektöründe şefin bulunmaması, işçi sağlığı önlemlerinin sadece kâğıt üzerinde kalması demektir” diyen Özergene, sözlerine şöyle devam etti: “Şefin bulunmadığı, süreci fiilen yönetmediği bir modelin deprem karşısında güvenli sonuç üretmesi mümkün değildir. Asıl afet, risklerin öngörülmediği denetimsiz yapılaşma süreçleridir. Bu sadece mesleki bir talep değil; yaşam hakkını ve yapı güvenliğini esas alan bir afet risk azaltma zorunluluğudur. Şantiyede fiilen, tam zamanlı bir şefin bulunması yapı ölçeğindeki en temel güvenlik aracıdır.”