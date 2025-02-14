Santorini’de 6 cm’lik kayma

Haber Merkezi

Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’ndaki deprem fırtınası sürüor. Son günlerde peş peşe 4 ve 5 üzeri çok sayıda deprem meydana geldi, volkanik aktiviteler ise sürüyor. Özellikle son günlerde, bölgedeki volkanik kaldera adı verilen alanın hareketliliği, uzmanların dikkatini çekti. 2024 yılı Ağustos ayından itibaren, deniz tabanındaki volkan yatağının 4 santimetre yükseldiği ve kalderanın doğuya doğru 6 santim kaydığı belirlendi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, bu hareketin, daha önce 2011-2012 yıllarında da gözlemlenen bir olay olduğunu, ancak o dönemde herhangi bir patlama yaşanmadığını ifade etti. Ancak uzmanlar, bu değişimlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ganas, ‘‘Şimdilik endişe verici olduğunu söyleyemem çünkü 2011-2012’de de aynı şeyi gördük ve ardından herhangi bir patlama yaşanmadı. Ama bu önemli bir değişim ve bunu takip etmemiz gerekiyor’’ dedi. Öte yandan sismik hareketten etkilenen adalarda alınan önlemlerin uzatılması kararlaştırıldı. 1 Şubat’tan bu yana Santorini yakınlarında bin 100’den fazla deprem meydana geldiği kaydedildi.