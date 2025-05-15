Santorini’deki depremi yeniden başlatabilir

Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre mesafede önceki gece 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, önceki gün gece yaşanan deprem; Denizli, Antalya, Aydın, İzmir, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi. Ancak yetkililerden yapılan açıklamaya göre herhangi bir hasar oluşturmadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Girit Adası’nın doğusunda meydana geldiğini söyledi.

YIKICI DEPREM OLMAZ

Sözbilir şöyle konuştu: “Bu bilinen bir fay. Bizim Anadolu, Ege ve Güney sınırı büyük bir fayla temsil ediliyor. Bu Ege, Dalma-Batma Zonu diye geçiyor. Girit’in güneyinden geçen, oradan da Burdur taraflarına, Fethiye’ye bağlanan bir fay var. O fayın denizdeki kısmı Hellenik Dalma-Batma zonu olarak biliniyor. Yabancı kaynaklarda bu kısım Pliny-Strabo fayı diye geçiyor. Bu deprem de o fayın güneybatı ucunda oldu. Depremle ilgili mekanizma çözümlerine ve yayımlanan verilere baktığımızda yaklaşık 80 km derinlik veriliyor. Yani bu, Dalma-Batma zonuyla ilişkili, biraz daha derin odaklı bir deprem sınıfına giriyor. Doğrudan, Afrika levhası ile Ege levhası arasındaki sınır boyunca gelişen bir deprem. Bu yönüyle aslında önemli bir deprem. Ama tabii büyüklüğü 6 civarında olduğu için ve bize belli bir uzaklıkta meydana geldiği için, bizim için bir tehlike oluşturmuyor” dedi.

Sözbilir, Santorini’de yaşanan depremi anımsatarak şöyle devam etti: “Deprem mart ayından itibaren durmuştu. Belki bu, depremi tekrar başlatabilir. Çünkü Afrika levhasının kuzeye doğru hareketi söz konusu. Bu da Santorini adaları üzerinde yeni bir baskı oluşturmuş olabilir. O baskı nedeniyle orada tekrar deprem fırtınası yaşanabilir. Muğla tarafları, Gökova civarları bu harekete belli ölçekte yanıt verebilir. Yani normal şartlarda deprem üretmeyen bazı faylar tekrar aktive olabilir. Bir de Gökova’nın biraz daha Antalya açıklarına doğru olan bölgelerinde, geçenlerde Fethiye-Antalya açıklarında da depremler olmuştu, orayı da etkileyebilir. Şu anda yıkıcı bir deprem gözükmüyor.”

Prof. Sözbilir, geçmişte Fethiye ile Girit Adası arasındaki bölgede depremlerin yaşandığını ve büyük fayların olduğu önemli bir alan olduğunu anımsattı. Sözbilir, şu ifadeleri kullandı: “Tarihsel kayıtlara gidersek, Afrika ve Ege levhaları arasındaki sınır boyunca, 8 büyüklüğüne ulaşan depremler meydana gelmiş. Ama şu anda böyle bir depremin beklenmesine dair bilimsel bir veri yok. Ancak 6’ya varan depremlerin bu bölgede gelecekte olabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda benim gördüğüm en önemli nokta, Santorini’de tekrar bir deprem aktivitesinin başlayabileceği yönünde bir öngörü. Çünkü jeolojik yapı bunu gösteriyor.”

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

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‘FARKLI DİNAMİK’

Yunan ERT kanalına konuşan Jeoloji Profesörü ve Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthymios Lekkas da “Bu deprem esasen Yunan yayı üzerinde, yani Avrupa ve Afrika levhalarının çarpıştığı noktada yaşandı. Santorini’deki depremlerle hiçbir bağlantısı yok, tamamen farklı bir jeotektonik yapı söz konusu ve Türkiye'deki depremle de hiçbir ilgisi yok. Bu tür depremler bir defalık olur” diye konuştu.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ise “Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Blokuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır” dedi.