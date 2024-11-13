Santos şampiyonluğu Pele’ye armağan etti

Spor Servisi

Brezilya Serie B’de deplasmanda Coritiba’yla karşılaşan Santos, Wendel ve Romulo Otero’nun ilk yarıda kaydettiği gollerle kazanırken puanını 68’e yükseltti. Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez küme düşen Santos, bu galibiyetle Serie A’ya yükselmeyi garantiledi.

Maçın ardından Santos, kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Paylaşımında, "Bizi izlemeye devam ettiğin için teşekkürler Kral Pele" ifadeleri yer aldı.