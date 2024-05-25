Santral, çevre ve halk sağlığını hiçe sayıyor

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük tahribata uğrayan Hatay‘ın Samandağ ilçesinde yapımı süren hazır beton üretim santralı inşaatı, kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ve bölge halkının itirazları ve tepkilerine rağmen bitmek üzere.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, santral için 90 metreküp/saat için “ÇED gerekli değil” raporu alındığını belirterek, “Ancak eşik değer 100 metre küp/saat için alınan karardan sonra kaçak şekilde 360 metreküp/saat santral kurulmuştur” dedi.

Karaca, santralın kurulduğu alanın da imar planında ‘konut alanı’ olarak işaretlendiğini ve İmar Kanunu’na aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiğini söyledi.

Karaca şunlara dikkat çekti:

“Santral aynı zamanda üretim sırasında kullanılan alternatif yakıtlar sonucu açığa çıkan gaz ve tozlar mevcut potansiyel yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını kirlettiğinden bu kaynakların içme ve tarımsal sulama suyu olarak kullanılmasını ve tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkileyecektir. Santral yoğun su tükettiği için sulak alan olan Asi Nehri eski yatağını kurutacaktır. Avusturya’dan ve Ege Üniversitesi’nden bilim insanlarının raporlarına göre nesli tükenmekte Aynı şekilde zeytinlik, narenciye, seracılık, Samandağ biberi, maydanoz gibi bitkilerin üretimini yapan ülkemizin önemli gıda havzası olan Asi Nehri ovası büyük zarar görecektir.”