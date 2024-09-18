Santral kanser saçıyor

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Atatürk, Yeşilada, Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin birleştiği noktada, kaçak ve ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirtilen beton santralına tepki sürüyor. Santralların bölge halkının sağlığını tehdit eden belirten Samandağ Ekoloji Platformu üyeleri yaptığı açıklamada, “Bu santral kanser santralıdır, kapanmalıdır” dedi.

Öte yandan, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, depremden hasar gören binalar hakkında yıkım kararı alındı. Dün sabah saatlerinde alana iş makineleri girerek 3 evi yıktı. Evsiz ve alternatifsiz sokakta kalan yurttaşlar duruma tepki gösterdi.