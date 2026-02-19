Santral var, elektrik yok

İzmir’de geçen yaz orman yangınıyla gündeme gelen Çeşme’nin Germiyan Mahallesi’nde, çevresinde rüzgâr enerji santralları (RES) bulunmasına rağmen elektrik kesintileri devam ediyor. Pervenaleri çevirerek elektrik üreten rüzgar aynı zamanda trafolara zarar vererek elektrik kesintilerine neden oluyor. Yurttaşlar, Gediz Elektrik’in tüm girişimlere rağmen hiçbir adım atmadığını belirtti.

Onca RES bulunmasına rağmen elektrik altyapısının yenilenmediği belirten mahalle sakinlerinden Ege Sarıaltın, “Artık bırakın internete bağlanmayı, yemeğimizi pişiremez, ısınamaz hâle geldik. En ufak rüzgârda, yağmurda bütün gün elektrik kesildi. Köylünün maddi zararı milyonları geçti. Beyaz eşyalar bozuldu. Çaresiz bir şekilde bekliyoruz” dedi.

Geçen yıl yaşanan orman yangınlarını hatırlatan Sarıaltın, altyapı yenilenmesi yapılmadığı için aynı riskin devam ettiğine dikkat çekti. Sarıaltın, “Orman yangınından sonra tutulan tespit tutanaklarında yangının elektrik direklerinden çıktığı yazıldı. Köyümüzde on binden fazla, yüzlerce yıllık zeytin ağacı yandı. O zeytinler bizim geçimimizdi, hafızamızdı, gölgemizdi. Sadece dalları zarar gören ağaçlar yüzünden bile önümüzdeki yıllarda ciddi rekolte kaybı yaşayacağız. Buna rağmen Gediz Elektrik bırakın yardım etmeyi, bir ‘geçmiş olsun’ demeyi bile çok gördü” ifadelerini kullandı.

Mahallede özellikle yaşlıların ve çocukların kesintilerden daha ağır etkilendiğini belirten Emre Can Kaya da “Bir köyün karanlığa gömülmesi sadece lambaların sönmesi değildir; insanlar birbirine ulaşamaz oldu, hastasını arayamayan oldu, çocuğunu karanlıkta teselli eden oldu” diye konuştu.

Canberk Tamis ise elektrik sorununun su kesintilerinin de yaşandığını ayrıca esnafın ve uzaktan çalışan insanların da mağdur olduğuna dikkat çekti.