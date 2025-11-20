SAP, Build çözümüne eklenen yapay zeka destekli yetenekleri tanıttı

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında faaliyet gösteren SAP, 4-6 Kasım'da Berlin'de düzenlediği "SAP TechEd 2025" etkinliğinde, yapay zekayı geliştirme sürecine derinlemesine entegre ederek, geliştiricilerin çalışma şeklini bir üst seviyeye taşıdığını duyurdu.

Geliştiriciler ve BT profesyonellerine yönelik etkinlikte, SAP Build çözümüne eklenen yeni yapay zeka destekli yetenekler tanıtıldı. Bu yeniliklerin; büyüyen veri ekosisteminin ve güçlü yapay zeka aracıları Joule'un (AI Agents) desteğiyle, fikirlerin etkili çözümlere dönüşmesini her zamankinden daha hızlı ve güvenli hale getirdiği aktarıldı.

SAP Yönetim Kurulu Üyesi Muhammad Alam, "SAP'nin bugün yaptığı duyurular, geliştiricilere yapay zeka hızında sonuçlar elde etmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyor. SAP'nin uygulama, veri ve yapay zeka üçgeninde sunduğu benzersiz yenilikler, geliştiricileri ait oldukları yere, yani sürücü koltuğuna oturtuyor" dedi.

JOULE STUDİO'DA YENİ ARACI OLUŞTURMA YETENEKLERİ

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"SAP'nin kurumsal uygulama geliştirme ve otomasyon alanındaki öncü çözümü SAP Build, artık geliştiricilere en sevdikleri araçları kullanarak uygulama geliştirme, genişletme ve otomasyon sağlama konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor. Örneğin; Cursor, Claude Code, Cline ve Windsurf gibi aracı geliştirme çözümlerini tercih eden geliştiriciler, artık yeni SAP Build yerel Model Context Protocol Sunucuları ile SAP geliştirme çerçevelerini kullanabiliyor. Visual Studio Code kullanıcıları, yeni uzantıyla SAP Build özelliklerine doğrudan geliştirme ortamlarından erişebilecek. Bu uzantı ileride, diğer geliştirme ortamları için Open VSX Registry'de de kullanıma sunulacak. Ayrıca SAP ve n8n, Joule Studio ve n8n aracılarının birlikte çalışabilmesi için entegrasyon planlarını duyurdu.

Joule Studio'daki yeni aracı oluşturma yetenekleriyle geliştiriciler, SAP'nin kullanıma hazır aracılarını genişletmek ve değişen iş koşullarına göre otonom hareket edebilen, SAP iş verileri ile bağlamına dayalı yeni aracılar oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçlara sahip oluyorlar.

Her akıllı uygulama, güvenilir veri ile başlar. SAP, Business Data Cloud çözümü aracılığıyla geliştiricilere veriden değer yaratmak ve veriyi etkin kullanmak için daha fazla yol sunuyor. Çözüm artık geliştiricilerin günlük olarak kullandığı daha fazla veri ve yapay zeka platformu arasında bağlantı kuruyor. SAP Business Data Cloud için geliştirilen yeni SAP Snowflake çözüm uzantısı, Snowflake'in tamamen yönetilen veri ve yapay zeka yeteneklerini SAP müşterilerine doğrudan sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, her bir veri ve yapay zeka iş yükü için doğru hesaplama ve depolama alanını seçme esnekliğine sahip olurken, yönetişim birlikte çalışabilirlik ve iş süreçleri bağlamını da koruyor. SAP ayrıca, Snowflake ile yeni bir SAP Business Data Cloud Connect iş ortaklığı duyurdu. Bu ortaklık, Databricks ve Google Cloud ile mevcut entegrasyonları tamamlayarak geliştiricilere SAP verisiyle nasıl çalışacaklarını seçme konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor."

Açıklamanın devamında ürünlere ilişkin şöyle denildi:

"SAP Business Data Cloud'daki yeni 'veri ürünü' özelliği sayesinde geliştiriciler, ham verileri dönüştürüp kullanıma hazır kaynaklar haline getirebiliyor. Bu ürünler; analitik, yapay zeka ve uygulama geliştirme süreçlerini destekliyor.

SAP HANA Cloud bilgi grafiği motorundaki genişletilmiş bir özellik, bilgi grafiklerini otomatik olarak oluşturabiliyor. Bu özellik, SAP veri tabanı tabloları, sütunları ve veri modelleri arasındaki ilişkileri haritalayarak, verilerin nasıl bir araya geldiğini ve neden önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Böylece geliştiriciler, verilerinin sistemler arasında nasıl bağlantı kurduğunu görebiliyor, temel iş içgörülerini ortaya çıkarabiliyor.

SAP, geliştiricilere yapay zekayı içgörüden eyleme dönüştürmeleri için ihtiyaç duydukları zeka ve koordinasyon gücünü sağlamak amacıyla yapay zeka portföyünü geliştiriyor. SAP, bir cümledeki bir sonraki kelimeyi değil, iş sonuçlarını tahmin eden yeni bir yapay zeka sınıfı olan ilk kurumsal ilişkisel temel modelini tanıttı. SAP-RPT-1 veya birinci nesil “İlişkisel Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü (Relational Pre-trained Transformer), teslimat gecikmeleri, ödeme riski veya satış siparişlerinin tamamlanması gibi yaygın iş senaryoları için hızlı ve doğruluğu yüksek tahminler yapabiliyor. SAP, geliştiriciler için ücretsiz bir oyun alanı ortamı da başlattı."

"Joule'deki yeni yapay zeka asistanları, iş akışları, departmanlar ve uygulamalar arasında birden fazla aracıyı koordine ederek otomasyonu ve yapay zeka destekli kendi kendine çalışmayı hayata geçiriyor. Bu asistanlar, finans, tedarik zinciri, insan kaynakları ve daha fazlasını kapsayan karmaşık görevleri planlıyor, başlatıyor ve tamamlıyor. SAP, ayrıca teknik kullanıcılar için geliştirilmiş yeni aracıları da tanıttı. Örneğin iş süreçleri analizi için bir aracı ekiplerin süreçlerin nasıl işlediğini anlamasına, verimsizlikleri tespit etmesine ve iş akışlarını optimize ederek ölçülebilir iyileştirmeler sağlamaya yönelik fırsatları keşfetmesine yardımcı olacak.

"Son olarak yapay zeka herkesin çalışma şekillerini değiştirirken SAP, 2030 yılına kadar dünya çapında 12 milyon kişiyi yapay zekaya hazır becerilerle donatma sözü verdi. SAP, aralarında online öğrenme platformu Coursera'nın da bulunduğu kurumlarla yaptığı ortaklıklar sayesinde, pratik yapay zeka araçlarını entegre eden uygulamalı eğitim ve sertifika programlarını artıracak."