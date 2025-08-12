Şap hastalığı Ardanuç’a sıçradı: SOL Parti ilçe örgütünden çağrı

Şap hastalığı, Kars ve Ardahan’dan sonra Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı.

SOL Parti Ardanuç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Hasan Şahin, yaşanan krize ilişkin basın açıklaması yaptı. Şahin yaptığı açıklamada, Ardanuç’un köylerinde birçok hayvanın şap hastalığına yakalandığını ve bu nedenle ağız içi, meme ve tırnak aralarında yaralar oluştuğunu, beslenme yetersizliği nedeniyle hayvanların güçten düştüğünü, bazı hayvanların ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kars ve Ardahan illerinin ardından, Şavşat ve Ardanuç’ta da hızla yayılan şap hastalığı ne yazık ki çok sayıda hayvan ölümüne yol açmıştır. İlçemize bağlı birçok köyde, hayvanların neredeyse tamamı hastalığa yakalanmış durumdadır. Bu durum, üreticilerimizi büyük bir ekonomik ve psikolojik krizin eşiğine getirmiştir. Üreticiler, hayvanlarını besleyebilmek için kışlık yem stoklarını yazdan tüketmek zorunda kalmış, veteriner ve ilaç masrafları nedeniyle borç yükü altına girmiştir. Birçok üretici banka borçlarını ödeyemez hale gelmiştir.”

"YETKİLİLERDEN NE ZİYARET NE AÇIKLAMA"

Şahin, şunları kaydetti: “Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinin yetersiz müdahalesi dikkat çekicidir. Basında yer alan haberlerin ardından bazı yerlerde yapılan göstermelik dezenfektan ve kireç dağıtımları, trajikomik bir tabloyu ortaya koymaktadır. En büyük eksiklik ise, iktidar yetkililerinden bugüne kadar ne bir ziyaret ne de bir açıklama yapılmış olmasıdır.”

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

SOL Parti Ardanuç İlçe Örgütü olarak taleplerini sıralayan Şahin, "Tarım ve Orman Bakanlığı sahada etkin ve yaygın mücadele programı başlatmalı. Üreticilere ücretsiz ilaç ve veteriner desteği sağlanmalı. Hayvanları hastalanan ya da ölen üreticilere maddi destek verilmeli. Mevcut borçlar faizsiz ertelenmeli, kredi ödemelerinde kolaylık sağlanmalı. Bölge acilen afet bölgesi ilan edilmeli" diye konuştu.

“Hayvancılığın tasfiyesi, yalnızca bölgemizin değil tüm ülkenin gıda üretim alanlarının ve kırsal yaşamın tasfiyesi anlamına gelmektedir" diyen Şahin, "Bu nedenle yetkilileri bir kez daha sorumluluğa ve acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. SOL Parti Ardanuç İlçe Örgütü olarak üreticilerimizin yanında olmaya, onların sesini duyurmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.