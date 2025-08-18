Şap hastalığı besicileri vurdu: Çiftçi borç yükü altında

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, şap hastalığı nedeniyle üreticilerin hayvan alıp-satamadığını, bu nedenle de vadesi gelen borçlarını ödeyemediğini belirterek, “2025 yılı hasadı düşük olduğundan dolayı vatandaş hayvanını satacak. Hastalık olduğu için hayvanını da satamıyor. Üretici mağdur durumda” dedi.

Bazı bölgelerde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı yurt geneline yayılmaya başlayınca 1 Temmuz’dan itibaren tüm canlı hayvan pazarları kapatıldı, hayvan hareketleri sınırlandırıldı.

Dolu, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tarlasından ürün alamayan üreticiler, Tarım Kredi ve Ziraat Bankası ile piyasaya olan borçlarını ödeyemediklerini, hayvanlarını satamadıklarını ve iktidardan acil çözüm bulmasını beklediklerini söyledi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, hayvancılık yapan üreticilerin büyük sıkıntı içerisinde olduğunu, kesime giren büyükbaş hayvanın kilo başı kesim maliyetinin de düzenli olmadığının altını çizerek, “Ülkenin içerisinde bir şap var, şaptan dolayı vatandaş hayvan alıp satamıyor. Alıp satsa dahi istikrar yok. 490 liraya kesimi çıkan bir hayvan 430’a düşüyor. 430’dan et yetişmedi diyor, geri 500’e çıkıyor. Kuzu şu an 420 liraya, 430 liraya, kilo başı kuzu satılıyor” diye konuştu.

“BU ŞEKİLDE BESİCİLİK YAPILMAZ”

Şap hastalığı nedeniyle hayvanını ahırda, mandırada tutmak zorunda kalan üreticilerin girdi maliyetlerinin de sürekli arttığına dikkati çeken Açıkgöz, şöyle konuştu:

“Yem 750 lira olmuş. Kuzu yemi 850 lira olmuş. Bu şekilde besicilik yapılmaz. Et ve Süt Kurumu bir yandan et getiriyor, 380 liraya satıyor. Devlet ticaret yapmaz. Bugün bir sigara 100 lira olmuş, et 400 lira. Böyle bir mantık yok. Bu üreticiyi bu kadar saf görmemeleri lazım. Bu üretici mağdur oluyor. Bu üretici sıkıntı içerisinde. 2025 yılı hasadı düşük olduğundan dolayı vatandaş hayvanını satacak. Hastalık olduğu için hayvanını da satamıyor. Tarım Kredi bir yandan telefon ediyor, Ziraat Bankası bir yandan telefon ediyor. Üretici mağdur durumda. Ya bir an önce af çıkacaksa, bir yıl afete girecekse, bir yıl ertelenecekse borç, bir an önce ertelenmesi lazım. Veya devletin Tarım Kredi'ye Ziraat Bankası'na 'İki ay durun. Paralarınızı tahsil etmeyin. Hayvan pazarı kapalıyken bu vatandaş nerede satıp da bankaları ödeyecek?' demesi lazım. Böyle bir darboğaz var. Artık sahipsiz duruma geldi, çiftçi sahipsiz gözüküyor. Birilerinin çiftçiye sahip çıkması lazım. Tarım Bakanımızın çıkması lazım, Sayın Cumhurbaşkanımız çıkması lazım, vekillerimiz çıkması lazım. Bir şekilde destek verilmesi lazım. Bu Yozgat meselesi değil, Türkiye meselesi oldu ama Yozgat'ta bir afet var. Afet olduğundan dolayı çiftçi mağdur durumda, bu çiftçiye destek verilmesi lazım.”