Şap hastalığı giderek yayılıyor: Önlem yok, ithalat var

Şap hastalığı ülke geneline yayılırken, üretici kayıplarla, piyasa ise ithalatla karşı karşıya. Hastalığın hızla yayılmasında yeteri kadar önlem alınmaması ve ve hayvan ithalatının etkili olduğu belirtildi. Veteriner hekimler, geciken önlemlerin ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerken, siyasiler ise ‘‘Bu işi önlemekle yükümlü kurumlar, önlemek bir yana yaygınlaşmasını seyirci kaldı ve bunu ticarete dönüştürdü’’ değerlendirmesini yaptı.

Şap virüsünün neden olduğu ve büyükbaş ile küçükbaş hayvanlar arasında bulaşıcılığı yüksek olan hastalık Kars, Ardahan, Iğdır, Tokat ve Artvin’in ardından Aydın, Edirne, İstanbul gibi kentlerde de görülmeye başladı. Et ve süt üreticileri perişan oldu.

BAKANLIK SEYRETTİ

Hastalığın görüldüğü kentlerde gözlemler yapan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, BirGün’e yaptığı açıklamada hastalığın ülkenin batısına kadar yayıldığını söyledi. Hastalığın hava yoluyla bile bulaşabildiğini vurgulayan Alp, erken dönemde alınmayan tedbirler nedeniyle salgının kontrol edilemediğini dile getirdi. Alp, Kars ve Ardahan gibi hayvan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden ithalatın serbest bırakılması ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün Macaristan’daki et ticareti bağlantılarının, salgının “pandemiye dönüşmesinde” etkili olduğunu iddia etti. Üreticilerin pahalı ilaç ve veteriner hizmetleri karşılamakta zorlandığını belirten Alp, bu durumun et fiyatlarına yansıyacağını ve piyasa maliyetlerini artıracağını kaydetti. Alp, özetle şunları söyledi:

‘‘Hastalık ilk olarak İran, Hakkari üzerinden Türkiye’ye girdi. Oralarda kontrol edilmedi. Ardından hayvan ticaretinin yoğun olduğu alanlara Erzurum, Kars gibi ilere sıçradı. Hastalık ilk çıktığında hapsetmek ve hayvanlar hareketini kısıtlamak önemli. Kars, Ardahan bütün Türkiye’ye canlı hayvan gönderen adeta bir canlı hayvan deposu. Oradan ciddi bir hayvan trafiği var ancak tedbirler yeteriz kaldı. Bakanlık önleyici veteriner hekimlik desteği vermedi. İnsanları kaderiyle baş başa bırakıldı. İlaçlar ve veterinerlik hizmeti çok pahalı, insanlar karşılayamadı. Bakanımız adeta sahayı terk etti. İlk zamanlardaki uyarılarımız dinlenmiş olsaydı bu kadar büyük bir tahribatla karşılaşmayacaktık. İthal hayvan sayısının gizlenmesi ve ithal hayvanların serbest bırakılması, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün Macaristan’da şirket kurup ticaret yapması gibi durumlardan anlıyoruz ki Bakanlık kontrolla ve bilinçli olarak bunun pandemiye dönmesine izin verdi. Buradan oluşan arz açığını ithalat yoluyla kapatmak, ithalatı belli şirketlerin tekelini vermek ve regülasyon kurumlarının başındaki genel müdürlerinin dahi bu ticarete bulaşmış olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir skandaldır. Bu işi önlemekle yükümlü kurumların önlemek bir yana yaygınlaşmasını seyirci kaldığı ve bunu ticarete dönüştürdüğünü gösteriyor. Böyle devam yılbaşından sonra kıymaya bin liraya alırsınız.’’

YETERSİZ ÖNLEMLER

Türk Veteriner Hekimler Birliği 50. Dönem Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise şap hastalığının hızla yayılmasının başlıca nedeninin virüsün hava, su ve temas yoluyla kolay bulaşması olduğunu söyledi. Virüsün çevreye dayanıklı olduğunu ve 100 km’ye kadar yayılabileceğini vurgulayan Arslan, insan hareketleri, kıyafet ve eşyalar aracılığıyla virüsün taşınabildiğini söyledi. Arslan ‘‘Sahada çalışan meslektaşlarımızın bildirimlerine göre diğer en önemli nedenlerden bir tanesi de önlem alınan bölgelerde yerince uzun süre bu önlemlerin sürdürülmemesidir. Yani karantina ve diğer önlemlerin denetlenmesinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Zaten Bakanlığın yaptığı açıklamalara rağmen hastalığın hız kesmemesi bu görüşü doğrulamaktadır. Hastalık, aşılamanın etkili yapıldığı bölgelerde azalsa da farklı bölgelerde yayılmaya devam ediyor. Aşı konusunda yaşanan tereddütler bilgi kirliliği noktasındadır’’dedi. Arslan, şöyle devam etti: ‘‘Hastalık, görüldüğü ülkede hayvancılığa ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle sürekli önlemler alınmalı, yetiştiriciler bilinçlendirilmeli ve maddi olarak desteklenmelidir. Son yıllarda yakın bölgelerdeki istikrasızlıklar, insan hareketleri gibi hayvan hareketlerini de arttırmış bulaşıcı hastalıklar daha hızlı bir şekilde yayılmıştır. Ayrıca ithalatın artması bir taraftan yerli yetiştiriciye ve hayvancılığımıza zarar veririken diğer taraftan hastalıkların ülkemize girmesine neden olmaktadır.’’

***

ANLAŞMALAR ERTELENMELİ

Prof. Arslan, önlemleri sıraladı:

Hayvan hareketlerinin kısıtlanması kararları alındığında sıkı sıkıya uyulmalı.

Hayvancılık işletmelerinin girişlerinde biyogüvenlik tedbirleri artırılmalı.

Hastalık görülen bölgelerdeki hastalığa yakalanmamış sığırlar aşılanmalı.

Birçok bölgede yaygın olan şap salgını dolayısıyla hastalık kontrol altına alınana kadar başta sığır olmak üzere koyun-keçi ithalatı yapılmamalı, anlaşması yapılanlar ertelenmeli.

Aşılamalar düzenli yapılmalı.

Hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkinde veteriner hekim kontrolü mutlaka yapılmalı.

***

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın, Macaristan’da et ticareti yapan bir firmanın ortağı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Adem, ‘‘ESK, bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. KİT yöneticileri, çalıştıkları kurumun faaliyet alanına giren mal ve hizmetleri üreten veya satan şirketlere ortak olamaz. Yasağa aykırı davrananların sözleşmeleri feshedilir" dedi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise iddialara ilişin ‘‘Öyle olmadığını göreceksiniz’’ diye konuştu.