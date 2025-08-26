Şap hastalığı nedeniyle 24 ilde kapatılan hayvan pazarları tekrar açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığına karşı aşılama oranı yüzde 85'in üzerinde olan 24 ilde hayvan pazarlarının tekrar açıldığını bildirerek, "Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı aşının üretildiği belirtildi.

Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlandığı ve hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Enstitü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşının sahaya sevk edildiği ve ağustos ayı sonuna kadar bu sayının 13 milyon 750 bine çıkacağı ifade edildi.

24 İLDE HAYVAN PAZARLARI AKTİF HALE GELDİ

Açıklamada, aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve hayvan pazarlarının açılma sürecinin başladığı bildirilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."

"AŞI HASTALIĞI" YAYIYOR İDDİASI

Açıklamada, bu süreçte ortaya atılan bazı iddialara da yanıt verilerek, "Şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür" ifadesi kullanıldı.