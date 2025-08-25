Şap hastalığının etkileri sürüyor: Hayvancılık tehlikede

Ereğli’de hayvancılıkla uğraşan üreticileri ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, şap hastalığının etkilerinin halen sürdüğünü kaydetti.

CHP Milletvekili Gürer, ülke genelinde hayvancılığın şap hastalığı nedeniyle ağır kayıplar verdiğini ifade ederek, “Ülke genelinde hayvancılıkta büyük sorunlar vardı. Şap hepsini bastırdı. Şu anda hayvan pazarı kapalı. Ne zaman açılacağı belli değil. Şapla ne kadar hayvanın telef olduğu da açıklanmıyor. Ama hangi köye gitsek, hangi bölgeye erişsek mutlaka şaptan kayıpların olduğunu görüyoruz.

Özellikle büyükbaş hayvanlarda ciddi bir telef var. Bunun yaratacağı ekonomik kaybı destekleme konusunda bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Et kaybı var, süt kaybı var, hayvan kaybı var. Vatandaşın bu işi yapanların büyük dertlenmesi söz konusu. Ellerindeki hayvanı değerlendiremiyorlar ve önemli ölçüde kayıplarına rağmen Tarım Orman Bakanlığının ne kadar hayvan kaybolduğunu açıklamamasını geçtik, bu zararın kim tarafından karşılanacağına dair de bir açıklama yapılmıyor” diye konuştu.

Evrensel'in haberine göre; Besici Yiğit Zengin “Hayvan satamadık. Sadece besili hayvanlarımız vardı. Büyük yetişme olduğu için onları kesmek zorunda kaldık. Onlar da veteriner kontrolünde temiz hayvanlardı, şap başladığı zaman kestik ki ilerlemesin diye. Hiç kimse hayvan alamıyor, satamıyor. Yani pazarlar kapalı. Bu yüzden biz de bekliyoruz” diyerek süreci anlattı.

YEM FİYATLARI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Hayvancılığın en önemli sorunlarından birinin yem maliyetleri olduğunu belirten Gürer, ahır giderlerin yüzde 70’inin yemden oluştuğunu söyledi. Üretici Yiğit Zengin “Şap nedeniyle çok hayvan kesildi. Bölgedeki hayvanların yüzde 30’u alınmıştır. Biz aynı zamanda al-sat yapıyoruz ama şu ara verdik, çalışmıyoruz yani. Satamıyoruz, alamıyoruz” dedi.

Yem fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken üretici şu bilgileri verdi:

Süt yemi: 700 TL torbası

Yonca: 12-13 bin TL civarı

Saman: Hasat döneminde dahi 2,5 TL’den alınmasına rağmen fiyat artıyor

Üretici Yiğit Zengin, “Hayvancılık bitecek gibi düşünüyoruz. Başka yapacağımız bir iş de yok. Şu ara kafamızda çok değişik sorular var. Süt para etmiyor. Milletin sütü var ama fiyatlar düşük, üreticilerin durumu zor” diye konuştu.

"HAYVANCILIK TEHLİKEDE"

Fiyatların üretim maliyetlerini karşılamadığını söyleyen üretici, “Hayvancılık yapan da dertli, çiftçilik yapan da. Hayvancılığın en büyük sorunu hem hastalık hem yem fiyatları” dedi.

Nejat Türktaş ise “Üretici üretimden vazgeçmek üzere. Bölgede hayvancılık yaygın. Mandıralar var. Ereğli gerçekten süt konusunda çok ileride bir şehir. Sorunlar arttı. Bu konuda Tarım Bakanlığının çiftçiye, üreticiye destek olması gerektiği açık” ifadelerini kullandı.