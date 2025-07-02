Şap salgını büyüyor: Hayvan pazarları kapandı, et ve süt fiyatları tehdit altında

Türkiye’de hayvan hastalıkları alarm veriyor. Kurban Bayramı öncesi yayılmaya başlayan şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, artan hayvan ölümleri, yetersiz aşılamalar ve denetim eksikliği nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı uyarısında bulundu.

Evrensel'in haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Gürer, “Bu süreç hem üreticiyi hem de sofraya et koymakta zorlanan milyonlarca yurttaşı daha da zorlayacak” dedi.

“Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketleriyle hastalık görülmeye başlandı, bu da yeterli denetimin olmadığını ortaya koyuyor” diyen Gürer, hayvansal ve buzağı ölümlerinin önlenememesi nedeniyle hayvan açığının giderilemediğini vurguladı.

2024’TE 146 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ŞAP HASTALIĞINDAN ÖLDÜ

Bakanlığın verdiği verilere atıfta bulunan Gürer, 2024 yılında 146 büyükbaş hayvanın şap hastalığından öldüğünü ve 1500 büyükbaş hayvanın farklı nedenlerle şartlı kesime gittiğini ifade etti. Ayrıca, aynı yıl ülke genelinde büyükbaş hayvanlara 146 milyon doz aşı uygulandığını belirten Gürer, “Bu kadar aşı yapılmasına rağmen hastalıkların önüne neden geçilemiyor?​” diye sordu.

Gürer, hayvan sağlığına ilişkin sorunların çözümü için denetimlerin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizerek, hayvan sağlığını ilgilendiren bu kritik meselede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın daha etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

“ET VE SÜT FİYATLARINDA ARTIŞLARA NEDEN OLACAK”

Hayvan hastalıklarının önemli ekonomik kayıp ve sağlık sorunlarına da neden olacağını söyleyen Gürer, şöyle konuştu; “Hastalık hayvan sahipleri için ciddi gelir kaybına neden olacak ve tüketici de bu süreçten olumsuz etkilenecek. Rafta et ve süt fiyatlarında artışlara neden olacak. Vatandaş et ve süt ürünlerini daha yüksek fiyatlarla karşılaşması olası. Hastalık ne kadar hızlı kontrol altına alınırsa sorun o oranda azalacak ancak ülkede hayvan pazarların kapatılması ve çok hızlı yayılması nedeni ile önemli bir maliyeti olacak. Karantina, kesim ve aşılama ile sorun kısmen giderilirse de sürekli ve düzenli aşılama olmazsa tekrar görülme riski yüksek olması da sürekli ve düzenli aşılamayı gerekli kılmaktadır.”