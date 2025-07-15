Sapadere kanyonu yeniden ziyarete açıldı

Alanya Belediyesi tarafından işletilen ve 22 Aralık 2024 tarihinde yaşanan kaya düşmesi sonucu ziyaretçiye kapatılan Sapadere Kanyonu, yapılan teknik incelemeler neticesinde güvenlik önlemleri alınarak yeniden düzenlendi.

Alanya’da ekoturizmin beşiği konumundaki Sapadere Kanyonu, 15 Temmuz Salı günü itibarıyla ziyarete açıldı. Geçmiş yıllarda da benzer kaya düşmelerinin yaşandığı kanyonda, önceki dönemlerde yalnızca yürüyüş yollarındaki hasarlar onarılmış ve kanyon yeniden hizmete açılmıştı. Alanya Belediyesi bu kez geçici çözümler yerine kalıcı mühendislik önlemleriyle riskin tamamen ortadan kaldırılmasını sağladı. Süreç boyunca üniversiteler, uzman mühendisler ve iş sağlığı güvenliği profesyonelleriyle iş birliği içerisinde çalışıldı, yürüyüş yolları üzerine çelik konstrüksiyon tüneller yerleştirilerek kaya düşmesi riskine karşı koruma sağlandı. Bu uygulamalar sayesinde ziyaretçilerin kanyondan güvenli şekilde geçmeleri mümkün hale geldi.



Proje 20 günde tamamlandı, tüm maliyet belediye bütçesinden karşılandı

28 Mayıs 2025 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve 17 Haziran 2025’te sözleşmesi imzalanan proje, 20 gün içinde tamamlanarak toplam 3.055.478,40 TL bedelle hayata geçirildi. Tüm proje maliyeti Alanya Belediyesi tarafından karşılandı, vatandaşlardan ve bölge esnafından hiçbir maddi talepte bulunulmadı.



Başkan Özçelik: "Amacımız kapatmak değil, yaşatmak"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak şu açıklamalarda bulundu: "Burası her yıl kayan taşlarla karşılaşıyor olabilir. Ama biz bu gerçeği görmezden gelip, geçmişte olduğu gibi sadece tamiratla yetinseydik, olması mümkün bir kazanın geri dönüşü olmazdı. Amacımız Sapadere’yi kapatmak değil, bu güzelliği daha güvenli şekilde halkımıza kazandırmak."

Başkan Özçelik, süreç boyunca ortaya atılan "kanyon tamamen kapatılacak" veya "esnaftan para toplanıyor" gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Tüm sorumluluğu belediye olarak biz aldık. Hiçbir vatandaşımızdan destek talep edilmedi" dedi. Başkan Özçelik, Sapadere Kanyonu’nun 15 Temmuz Salı günü yeniden ziyaretçilere açıldığını ve hem doğa tutkunları hem de bölge esnafı için yeniden hizmet vereceğini söyledi.