Sapanca'da 1619 bungalovun turizm ruhsatı iptal edildi

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentteki 1619 bungalovun turizm ruhsatının iptal edildiğini, 369 bungalovun da dere yatağına inşa edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Vali Doğan, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 1-28 Şubat'ta kentte düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sapanca ilçesindeki bungalovların yapı denetimleriyle ilgili soruya ilişkin Doğan, denetimlerin 3 komisyon ile yapıldığını söyledi.

369 BUNGALOV DERE YATAĞINA YAPILMIŞ

Doğan, 1619 bungalovun turizm ruhsatının, işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti. Doğan, 369 bungalovun ise dere yatağında yapıldığının tespit edildiğini, bunun yanı sıra mutlak koruma ve doğal sit alanı içerisinde bulunanların olduğunu kaydetti.

Doğan, bu durumla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, "Neticede, turizmin gelişmesini, insanları ekonomik açıdan refah seviyesinin yükselmesini elbette ki arzu ediyoruz. Bu işler yapılsın ancak usulüne uygun yapılsın, kurallarına bağlı şekilde olsun düşüncesindeyiz. İldeki tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Siyasilerimizle de bu konuları konuştuk. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Kurmuş olduğumuz komisyonlar, tekrar tekrar denetleyerek buradaki kontrolü sağlamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.