Sapanca'da, bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Sapanca'da bungalov tesisinde tatil yapan ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman F., bahçedeki havuza düşerek boğuldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

Tatil için ilçeye gelerek Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalovda konaklayan yabancı uyruklu ailenin kızı 3 yaşındaki Almutaırı Sama Abdulrahman F. havuza düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, sağlık personelince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.